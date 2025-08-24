عربي وإقليمي

رابطة علماء اليمن: العدوان الصهيوني لن يثني شعبنا وقيادته عن نصرة غزة

أكدت رابطة علماء اليمن أن العدوان الإسرائيلي الهستيري على اليمن لن يثني شعبنا وقيادته وقواته المسلحة عن الاستمرار في مناصرة غزة.

وأشارت الرابطة في بيان إلى أن العدوان الإسرائيلي يعكس حجم الألم والقلق الذي يعيشه الكيان الإسرائيلي المؤقت جراء العمليات اليمنية. ودعت الأمة للقيام بواجبها الديني والتحرك الجهادي لردع العدو الإسرائيلي والحد من طغيانه وفساده في الأرض.

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة بعملياتها البطولية تُرضي الله، وتسرّ قلوب أهل غزة ومجاهديها، وتزرع الرعب لدى العدو الإسرائيلي، مؤكدة أن أي تحرك من قبل أي طرف محلي أو إقليمي ضد اليمن يمثل خدمة مباشرة واصطفافًا مع العدو الإسرائيلي والأمريكي.

كما أكدت الرابطة أن “للقيادة الحق في اتخاذ القرار الرادع ضد من يحاول إلهاء الشعب وقواته عن مساندة غزة”، وجددت التأكيد على أن “مجاهدي غزة أيقونة في الصبر والثبات ونموذج تاريخي في الثقة بالله ومواجهة أعداء الإسلام، وحجة على القاعدين والجبناء”.

المصدر: موقع انصار الله