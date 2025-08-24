عربي وإقليمي

حركة الجهاد الإسلامي: العدوان الصهيوني على اليمن جريمة حرب والشعب اليمني صامد

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا أكدت فيه أن العدوان الصهيوني الغادر على منشآت مدنية واستهداف قياديين في اليمن الشقيق، بتشجيع ودعم أمريكي كامل، يُعد جريمة حرب جديدة يرتكبها كيان العدو والإدارة الأمريكية، وتضاف إلى سجلهما الإجرامي الطويل بحق الشعوب العربية والإسلامية.

وأشارت الحركة إلى أن الشعب اليمني الشجاع والصامد، وقواه المسلحة، سيبقى شوكة في حلق الأوهام الصهيونية في المنطقة، حيث يدفع ضريبة موقفه الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني والسعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وفك الحصار عن أهلها، رغم الاعتداءات والتهديدات المستمرة.

وأضاف البيان أن الحركة تقدر عالياً التضحيات التي يقدمها الشعب اليمني وقواه المسلحة، وتدعو الله بالرحمة لشهدائه الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى. كما حيّت صمود الشعب اليمني وبسالته وثباته في مواجهة هذا العدوان حتى تحقيق النصر على الهمجية الصهيونية، كما انتصر سابقًا على الهمجية الأمريكية.

المصدر: موقع المنار