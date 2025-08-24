تقارير مصورة

مقدمة نشرة أخبار المنار ليوم الأحد في 24-8-2025

بقلم: يوسف شعيتو

تقديم: غادة عساف النمر

بحسب اعلامِ الاحتلالِ فإنَ توم براك الاميركيَ التقى بنيامين نتنياهو الصهيونيَ في تل ابيب، واِنه طلبَ منه تخفيفَ حدةِ الهجماتِ على حزبِ الله وانسحابَ الجيشِ الاسرائيليِّ من نِقاطٍ داخلَ لبنان..

لم يَزِد اعلامُ العدوِ كلمةً حولَ ردِّ نتنياهو، لكنه مهدَ لزيارةِ براك الى بيروتَ على الطريقةِ الصهيونيةِ الخبيثةِ التي تَبني على خلافاتٍ بينَ اللبنانيينَ زَرَعَ بذورَها براك نفسُه عبرَ املاءاتٍ رخيصةٍ وورقةٍ مُغلّفةٍ بالفتنِ ، ورقةٌ وَجَدَت – للاسف – من يوافقُ عليها ويتبناها ويسيرُ بها بل ويدافعُ عنها ، مُعمِياً بصرَه عن اعتداءاتٍ مهما صَغُرت او كَبُرت تبقى فرضاً للسطوةِ الصهيونيةِ على السيادةِ اللبنانية ، واهانةً اضافيةً للدولةِ الخائضةِ في التخلي عن قوةِ لبنان..

وبانتظارِ ان تَحُطَّ اقدامُ براك ومعاونتِه مورغان اورتاغوس في بيروتَ وما سيَحملانِ معهما، كان حزبُ الله يجددُ التاكيدَ انْ لا تخليَ عن اوراقِ القوة ، ولا انجرارَ الى الفتنة ، وانَ ضربَ وحدةِ اللبنانيينَ هو منتهى ما يشتهيهِ العدوُ لنسفِ لبنانَ الوطنِ وجعلِه لعبةً بينَ ايدي العابثينَ باستقرارِه ومستقبلِه..

في قطاعِ غزةَ وبشراكةٍ بينَ الاحتلالِ والمتآمرينَ من دولِ المنطقةِ يتواصلُ العدوانُ على الشعبِ الفلسطينيِّ المُجوّعِ والمهدّدِ بخطرٍ اجراميٍّ وتهجيريٍّ غيرِ مسبوقٍ مع اعلانِ العدوِ استعدادَه لغزوِ مدينةِ غزةَ المأهولةِ باكثرَ من مليونِ مواطنٍ يدفعونَ ضريبةَ خِذلانِهم ممن اجتازوا مرحلةَ غضِّ الطرْفِ عن وحشيةِ الاحتلالِ الى مرحلةِ التصفيقِ وتقديمِ الدعمِ له..

اما اشرافُ الامةِ فيَستَهِلُّونَ فجرَ انتصارِ المظلومينَ من ناحيةِ اليمنِ الثابتِ على اسنادِ غزةَ دينياً واخلاقياً وانسانياً وهو بهذهِ الثلاثيةِ مستمرٌ مهما تَواصلَ العدوانُ عليه كما حصلَ اليومَ من استهدافٍ صهيونيٍّ لمحطةِ كهرباءَ ومخازنَ للوقودِ في صنعاء.

في ايران، توجيهاتُ الامامِ السيد علي الخامنئي في مواجهةِ التهديداتِ كانت بَيِّنةً وحاسمة، فالوحدةُ درع ُالجمهورية الاسلامية ، والاميركي الذي يريدُ اخضاعَ الشعب ِالايراني سيُواجِهُ الهزيمة ، ومن فشِلَ في تحقيقِ اهدافِه بالحرب لن يُحقِّقَها بالاملاءاتِ والاوامرِ ولا ببَثِ الفُرقة، اكد الامامُ الخامنئي في يوم ِاستشهادِ الامام ِعلي الرضا عليه السلام.

المصدر: موقع المنار