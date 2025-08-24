عربي وإقليمي

عملية غزة تشعل الخلاف بين زامير والوزراء.. ونتنياهو يؤكد دعم ترامب الكامل

يتصاعد الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري في كيان العدو على خلفية عملية احتلال مدينة غزة.

ففي حين يضغط الوزيران المتطرفان يتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير باتجاه عملية عسكرية سريعة لاحتلال المدينة بأي ثمن، يرفض رئيس الأركان إيال زامير زج قواته المنهكة في معركة استنزاف غير واضحة المعالم.

مواقف أشعلت حربًا كلامية بين الجانبين خلال اجتماع أمني برئاسة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. إذ كشفت وسائل إعلام العدو أنّ سموتريتش طالب بالقيام بعملية سريعة لاحتلال مدينة غزة، ومحاصرة من يرفض إخلاءها من الفلسطينيين من دون ماء أو كهرباء، حتى يموتوا جوعًا أو يستسلموا، على حد قوله.

وحين قال زامير إنه غير متأكد من المدة التي ستستغرقها عملية إجلاء المدنيين من غزة، ارتفعت حدة الخلاف، وفق ما ذكرت القناة الثانية عشرة الصهيونية، اتهم سموترتيش الجيش بأنه لا يريد هزيمة حماس ويخالف ما أمرت به القيادة السياسية، ليرد عليه زامير قائلاً: “أنت لا تفهم شيئًا، ولا تدري ما الفرق بين الكتيبة واللواء”.

وخلال الاجتماع، أكّد نتنياهو أن كيان الاحتلال يحظى بدعم كامل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ العملية في مدينة غزة لكن ضمن فترة زمنية محدودة. أمر يعتبر جيش الاحتلال أنه غير ممكن، محذّرًا من أن تنفيذ مطلب المستوى السياسي بهدم مدينة غزة فوق الأرض وتحتها قد يستغرق نحو عام، وأن العملية يمكن أن تتسبَّب بأزمة في منظومة الاحتياط.

تقرير: زينب ناجي

المصدر: موقع المنار