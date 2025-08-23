عربي وإقليمي

حماس: لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى تزامنا مع دعوات صهيونية لاقتحامه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، هارون ناصر الدين، أن “الدعوات التحريضية التي أطلقها المستوطنون الصهاينة لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع ما يُسمّى رأس الشهر العبري، تُعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف مكانة الأقصى، وتأتي ضمن حرب الاحتلال الدينية المتصاعدة بحق أرضنا ومقدساتنا”.

وشدّد ناصر الدين في حديث له، السبت، على “رفض حركة حماس لكل محاولات الاحتلال الإسرائيلي وجماعاته المتطرفة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك”، مؤكدًا أن “هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية وتحديًا سافرًا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

وحذّر ناصر الدين من “خطورة الوضع الراهن في مدينة القدس، ومن التداعيات الناتجة عن هذه الممارسات الإرهابية والاقتحامات الاستفزازية”، مؤكدًا أن “محاولات العدو المساس بالأقصى لن تفلح في تغيير هويته الإسلامية الخالصة”.

ودعا ناصر الدين “جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية، وكل من يستطيع الوصول، إلى شدّ الرحال نحو المسجد الأقصى، وإعماره بالصلاة والاعتكاف والرباط الدائم فيه، وعدم تركه لقمة سائغة لقطعان المستوطنين”، وطالب “الأمة العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها وتكثيف الجهود للوقوف في وجه هذا التغوّل الاستيطاني، ودعم صمود أهل القدس بكل السبل الممكنة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام