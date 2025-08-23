عربي وإقليمي

الاحتلال يواصل عدوانه على المغير واقتحامات واعتقالات تطال مدن الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، عدوانها الواسع على قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط عمليات دهم وتخريب للممتلكات.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، بأن قوات الاحتلال داهمت منذ فجر اليوم أكثر من 30 منزلًا، ترافق ذلك مع تهديدات واستفزازات وتخريب للممتلكات، إلى جانب الاعتداء على مركبات المواطنين بالتكسير والتحطيم.

وأضاف أبو نعيم أن جرافات الاحتلال تواصل شق طريق استعماري من منطقة “الرفيد” صعودًا إلى منطقة “قلاصون”، ما تسبب بتخريب آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون ومسحها بالكامل، مشيرًا إلى أن الاحتلال شرع أمس الأول بتجريف السهل الشرقي للمغير، المحاذي لشارع “ألون” الاستعماري، المزروع معظمه بأشجار زيتون.

وأشار إلى أن مئات المواطنين اضطروا للمبيت في القرى المجاورة جراء الاعتداء الهمجي على القرية وممتلكاتها، ومنع أي شخص من الدخول أو الخروج منها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت، الخميس الماضي، مدخلي القرية ومنعت دخول المواطنين إليها أو الخروج منها، بما يشمل مركبات الإسعاف، وأجبر جنود الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وحدّوا من حركة المواطنين داخل القرية.

وهدد مستوطنون أهالي القرية عبر الاتصال بهواتفهم المحمولة بالقتل والتدمير. كما يشار إلى أن العام الماضي شهد قيام المتطرف بن غفير بنصب خيمته على المدخل الشرقي للمغير، حيث حرض المستوطنين على مهاجمة القرية، مطالبًا بترحيل سكانها وهدم وتجريف بيوتها وأراضيها.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا عسكريًا يقضي باقتلاع مئات الأشجار من أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، تحت ذرائع أمنية، موضحة أن القرار اتخذ “لأغراض عسكرية بحتة ومستعجلة، ولأجل الدفاع عن حياة الناس”.

وينص القرار على اقتلاع الأشجار من ثلاث مناطق من أراضي المغير تقدر مساحتها بـ297 دونمًا. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن القرار يستهدف كافة الأشجار المرفقة في الأمر العسكري بدعوى أن وجودها يشكل تهديدًا أمنيًا لشارع “ألون” الاستيطاني الذي يخترق أراضي القرية.

وأوضح مدير التوثيق والنشر في الهيئة أمير داوود، أن غالبية الأراضي المستهدفة تقع غرب الطريق الاستيطانية، والجزء الباقي إلى الشرق منها، مؤكدًا أن هذا القرار العسكري يندرج في إطار مساعي دولة الاحتلال لتفريغ كافة الأراضي والمناطق الواقعة شرق الطريق الاستيطانية، منوهًا إلى أن القرار بصيغته الحالية لا يترتب عليه مصادرة أي مساحة من أراضي قرية المغير.

اقتحام في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، البلدة القديمة من نابلس وعدة أحياء أخرى في المدينة. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في ساعات الفجر الأولى، وتمركزت في حارة الياسمينة، وحوش العطوط، وشارع الباشا.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا منطقة عين كاكوب في المنطقة الشرقية، ثم عاودت اقتحام حي المعاجين غربي المدينة، وداهمت منزل الأسير عادل دويكات، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في المنطقة قبل انسحابها.

حملة اعتقالات في جنين

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين، حيث اعتقلت عددًا من الشبان وداهمت منازل عدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعدة آليات عسكرية، وداهمت بناية سكنية وفتشت منازل المواطنين وحطمت محتوياتها، واحتجزت رجلًا وزوجته وحققت معهما ميدانيًا للضغط على نجلهما أحمد لتسليم نفسه.

وذكرت المصادر أن من بين المعتقلين الشاب مالك استيتي.

اعتقال مواطن في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، حيث أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب عدي عدنان شحادة (29 عامًا) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة هندازة شرقًا، وداهمت عددًا من منازل المواطنين واحتجزت عددًا منهم لساعات قبل أن تفرج عنهم.

اعتقالات في طولكرم

واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة عتيل شمال طولكرم، وهما ماهر دقة وجواد السيلاوي، بعد مداهمة منزليهما.

المصدر: موقع المنار