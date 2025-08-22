اقتصاد

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية الجديدة بدأت تؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت تنعكس على أسعار السلع في الولايات المتحدة، مشيراً إلى احتمال خفض معدلات الفائدة قريباً لمواجهة تزايد التضخم وتراجع سوق العمل.

وفي آخر كلمة يلقيها قبل انتهاء ولايته، خلال ندوة جاكسون هول حول السياسة الاقتصادية المنعقدة في وايومينغ (غرب الولايات المتحدة)، والتي حظيت بمتابعة واسعة، قال باول: “مخاطر تراجع الوظائف في تزايد”، مضيفاً أن الولايات المتحدة تقترب من الوقت الذي سيتحتم فيه تليين السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

ويواجه باول حالياً تحدياً صعباً يتمثل في الموازنة بين احتمال أن تتسبب الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين بزيادة التضخم، وبين مخاطر تراجع سريع في سوق العمل. كما يواجه ضغوطاً وانتقادات متواصلة من الرئيس الجمهوري الذي يحضه على خفض معدلات الفائدة.

وأوضح باول أن “سوق العمل يبدو متوازناً، إلا أن هذا نوع غريب من التوازن الناتج عن تباطؤ ملحوظ في كل من العرض والطلب على العمال”. وأضاف أن “مفاعيل الرسوم الجمركية باتت واضحة على أسعار المستهلكين”، متوقعاً أن يزداد هذا التأثير خلال الأشهر المقبلة، لكنه شدد: “لن نسمح لزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار أن تتحول إلى مشكلة تضخم دائمة”.

المصدر: موقع المنار