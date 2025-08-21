بيئة ومنوعات

طلاء الحاجز الحدودي بين أميركا والمكسيك بالأسود “لجعله شديد الحرارة”

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي بأمريكا، كريستي نويم أنه سيتم طلاء الجدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك باللون الأسود في محاولة لجعله شديد الحرارة بحيث لا يمكن تسلقه، مشيرةً إلى أن الاقتراح جاء من الرئيس، دونالد ترامب.

وقالت نويم خلال مؤتمر صحفي في سانتا تيريزا، نيو مكسيكو، بينما كانت تقف أمام الهيكل الفولاذي: “إنه طويل، مما يجعل تسلقه صعبًا للغاية، بل شبه مستحيل. كما أنه يتعمق في الأرض، مما يجعل الحفر تحته صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا. واليوم سنقوم أيضًا بطلائه باللون الأسود”.

وأضافت: “هذا تحديدًا بناءً على طلب الرئيس، الذي يدرك أنه في ظل درجات الحرارة المرتفعة هنا، عندما يُطلى شيء ما باللون الأسود، يصبح أكثر دفئًا، وسيجعل تسلقه أكثر صعوبة على الناس”، ولم تذكر التكلفة التي ستتكلفها عملية طلاء الجدار، لكن الإدارة حصلت على نحو 46.5 مليار دولار من التمويل من خلال “قانون One Big Beautiful Bill Act” الذي يدعمه ترامب لتحديث نظام الحاجز الحدودي، بما في ذلك استكمال بناء 700 ميل من الجدار الأساسي، في حين قال رئيس دوريات الحدود الأمريكية، مايكل بانكس، إن الطلاء الأسود سيمنع أيضًا الصدأ على الفولاذ.

وتأتي خطوة طلاء الجدار في الوقت الذي تزعم فيه إدارة ترامب أن هناك ما يزيد قليلاً عن 6000 حالة اعتقال على الحدود الجنوبية في يونيو، وهو أقل بنسبة 15٪ من الرقم القياسي السابق في مارس.

