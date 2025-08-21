دولي

تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في هيوستن… لوقف بيع الأسلحة للعدو ورفع الحصار عن غزة

نصب متظاهرون خيامًا أمام مبنى قنصلية كيان العدو الإسرائيلي في هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، للمطالبة بوقف مبيعات الأسلحة إلى الكيان الغاصب، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأطلق النشطاء على التظاهرة المفتوحة اسم “مخيم أنس الشريف”، نسبةً إلى الصحافي الفلسطيني الذي اغتاله جيش العدو مع خمسة صحافيين آخرين الأسبوع الماضي في القطاع. وأشاروا إلى أن “المخيم سيستمر بشكل يومي، تكريمًا لأرواح الصحافيين الشهداء الذين سقطوا وهم يؤدّون واجبهم الصحافي في نقل الحقيقة والمجزرة المستمرة في غزة”.

وشارك في التظاهرة ناشطون مؤيّدون لفلسطين، لإظهار مؤازرتهم للشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفضهم السياسات الأميركية الداعمة لكيان العدو الإسرائيلي.

المصدر: وكالة وفا