دولي

58% من الأميركيين يؤيدون اعتراف العالم بدولة فلسطين

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته «رويترز/إبسوس» أن “أغلبية تبلغ 58 في المئة من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين”.

وقال نحو 33 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم “لا يوافقون على أن على أعضاء الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية”، بينما لم يُجب 9 في المئة.

وأُجري الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الإثنين، خلال فترة شهدت إعلان ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ما زاد الضغط على كيان العدو الإسرائيلي مع تفاقم أزمة الجوع في غزة.

وقالت أغلبية كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، تُشكّل 65 في المئة، إن على “الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع”، بينما عارض ذلك 28 في المئة، من بينهم 41 في المئة من الجمهوريين المنتمين إلى حزب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 59 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة “مبالغ فيه”، في حين عارض هذا الرأي 33 في المئة من المشاركين.

وفي استطلاع مماثل أجرته «رويترز/إبسوس» في شباط/فبراير 2024، وافق 53 في المئة من المشاركين على أن “الرد الإسرائيلي مفرط”، بينما عارضه 42 في المئة.

المصدر: صحيفة الاخبار