فلسطين المحتلة

عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية جنوب غزة والقسام تكشف تفاصيلها

أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت “صباح اليوم من الإغارة على موقع مستحدث للعدو جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بقوة قسامية قوامها فصيل مشاة”، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية وصفتها بالاستثنائية وتحدثت عن إجلاء مصابين.

وقالت إن مجاهديها اقتحموا الموقع واستهدفوا عددا من دبابات الحراسة من نوع “ميركافا 4” بعدد من عبوات الشواظ وعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105، كما استهدفوا عددًا من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود الاحتلال وتثبيتها بـ6 قذائف مضادة للتحصينات والأفراد ونيران الأسلحة الرشاشة.

وأضافت أن عددا من المجاهدين اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، وتمكنوا أيضا من قنص قائد دبابة “ميركافا 4” وإصابته إصابة قاتلة.

وذكرت في بيانها أن عناصرها قاموا بدك المواقع المحيطة بمكان العملية بعدد من قذائف الهاون لقطع النجدات، ودك موقع العملية بعدد من قذائف الهاون لتأمين انسحابهم من المكان.

وأكدت أنه وفور وصول قوة الإنقاذ قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن الهجوم استمر لعدة ساعات، وأن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

في الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي من الكتيبة 90 التابعة للواء كفير بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب قطاع غزة.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الصهيوني إن” مجموعة مسلحة كبيرة حاولت اقتحام موقع عسكري متقدم للجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فقد تقدم مسلحون بالأسلحة الرشاشة وقذائف الآر بي جي نحو موقع للواء كفير وحاولوا اقتحامه.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 3 جنود أصيبوا في الهجوم حالة أحدهم خطيرة.

وبحسب تقديرات الجيش الصهيوني فإن الخلية المسلحة كانت تخطط لاختراق الموقع العسكري واختطاف جنود.

المصدر: مواقع