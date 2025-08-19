عربي وإقليمي

عشرات الشهداء بنيران العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

استشهد 49 فلسطينيًا في عدوان جيش العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة المشاعلة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة”، وتابعت: “كما استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة”.

وقالت المصادر: “ارتقى عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو رحمة قرب مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة”، وأضافت: “كذلك استشهد الشاب إبراهيم جرادة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية مقابل كافيه لورانس غربي دير البلح وسط القطاع”.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلين في محيط منطقة عسقولة بحي الزيتون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن “حصيلة العدوان ارتفعت إلى 62,064 شهيدًا و156,573 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما بلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 10,518 شهيدًا و44,532 إصابة”.

المصدر: فلسطين اليوم