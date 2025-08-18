عربي وإقليمي

حماس والفصائل تُبلغ الوسطاء موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار

أبلغت فصائل المقاومة الفلسطينية ومن بينها حركة حماس مساء الاثنين موافقتها على المقترح الذي قُدّم لها يوم الأحد من الوسيطين المصري والقطري.

وكان مصدر مطلع في حماس قد أفاد في وقت سابق أن “الحركة سلّمت، اليوم، ردّها إلى الوسطاء، بموافقتها، والفصائل الفلسطينية، على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار، من دون طلب أي تعديلات”.

من جهته، أكّد مصدر فلسطيني أن “حماس سلّمت ردّها بالموافقة على المقترح”، وأشار إلى أن “الوسطاء سيُعلنون التوصل إلى اتفاق، وتحديد موعد استئناف المفاوضات”، ولفت إلى أن “الوسطاء قدّموا ضمانات لحماس والفصائل بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم للعدوان المتواصل منذ 22 شهراً”.

وتشمل المبادرة الجديدة “وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من جثث الأسرى المتوفين، على أن تُجرى مفاوضات فورية لصفقة أشمل، تضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة، بوجود ضمانات”، وفق ما قال مصدر في حركة “الجهاد الإسلامي” لوكالة “الصحافة الفرنسية”.

وجاء المقترح الجديد بعد إقرار “المجلس الأمني الإسرائيلي” خطة لاحتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر وبلوغه حافة المجاعة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى في القاهرة، يوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أكّد الجانبان “الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع، ولأيّة محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.

كما شدّد الجانبان على أن “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط”.

وفي هذا السياق، أكّد السيسي “ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة”.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إثر جولة قام بها برفقة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في معبر رفح، يوم الإثنين، “استعداد بلاده للمشاركة في قوة دولية قد يتم نشرها في غزة بقرار من مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: صحيفة الاخبار