الرئيس سلام استقبل برّاك: نطالب بضغط على “إسرائيل” ودعم الجيش وندعو لمؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام السفير طوم براك، يرافقه مستشارة البعثة الأميركية في الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس، والسفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وقدّم السفير براك التعازي باستشهاد العسكريين في الجنوب الأسبوع الماضي، ونوه بالقرارات الحكومية الأخيرة.

وخلال اللقاء، أكّد رئيس الحكومة أنّ “القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إنما انطلقت من المصلحة الوطنية العليا”، مشدّدًا على” وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى”.

كما شدّد رئيس الحكومة على” أولوية دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، مالاً وعتاداً، بما يمكّنها من أداء المهام المطلوبة منها”. وأكّد، في السياق نفسه” أهمية التجديد لقوات اليونيفيل نظرًا لدورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة في الجنوب”.

ومن جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة إلى” إعلان التزام دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان”.

كما تناول البحث المستجدات في سوريا، حيث شدّد الجانبان على” أهمية الحفاظ على وحدتها وتعزيز الاستقرار فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام