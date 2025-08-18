عربي وإقليمي

60 شهيدا و344 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، عن وصول 60 شهيدًا و344 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”، وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62,004 شهداء و156,230 إصابة منذ السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023”.

وأضافت الوزارة “بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,460 شهيدًا و44,189 إصابة”، وتابعت “بلغ عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 27 شهيدًا و281 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,965 شهيدًا وأكثر من 14,701 إصابة”.

وأفادت الوزارة بأن “مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 حالات وفاة، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 263 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلًا”.

ودعت الوزارة “ذوي الشهداء والمفقودين إلى ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة”.

المصدر: فلسطين اليوم