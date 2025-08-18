صحة وبيئة

انخفاض المواليد في مصر الى 5000 نسمة في اليوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري، تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودا يوميا، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولودا يوميا، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان نشرته اليوم الأحد (17 أغسطس، /آب 2025)، أن “هذا الإنجاز” يأتي كجزء من الجهود المستمرة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ، التي تهدف إلى التحكم في معدلات الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة .

وأكد عبدالغفار أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعا مطردا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسح الصحي للأسرة المصرية، “وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة”، على حدّ قوله.

زيادة بمعدل مليون نسمة خلال 287 يوما

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوما، في الفترة من الثاني نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 16 أغسطس/ آب الجاري، مشيرا إلى أن هذه الفترة الزمنية أطول بـ 19 يوما مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوما)، مما يظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية في مصر .

وأضاف أن معدل الإنجاب شهد انخفاضا كبيرا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة، موضحا أن محافظات أسيوط، وسوهاغ، وقنا، والمنيا، وبني سويف، سجلت أعلى معدلات الولادة. بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية أقل المعدلات.

وأكد المتحدث أن هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديا كبيرا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.

المصدر: dw.com