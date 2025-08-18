اقتصاد

أسهم الصين تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2015 مع تراجع التوترات التجارية

قفزت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015، مواصلة موجة صعود استمرت عدة أشهر مدفوعة جزئياً بتراجع التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، لترفع القيمة السوقية إلى مستوى قياسي تاريخي.

فقد ساعدت هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة –التي تم تمديدها 90 يوماً الأسبوع الماضي– في دعم المعنويات، بينما أشار وسطاء إلى أن تدفقات السيولة المتزايدة إلى الأسهم بدلاً من السندات عززت الأسعار.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2% إلى 3740.50 نقطة عند استراحة منتصف اليوم، وهو أعلى مستوى خلال التداولات منذ 18 أغسطس 2015، كما صعد مؤشر CSI 300 بنسبة 1.5% متجهاً نحو أكبر مكسب له منذ أكثر من أربعة أشهر، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024.

وبهذا يكون المؤشر القياسي في شنغهاي قد ارتفع بنحو 23% منذ قاعه في أوائل أبريل، مدعوماً أيضاً بحماس المستثمرين لأسهم التكنولوجيا وبالموجة العالمية من التفاؤل بشأن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأكثر من 5400 شركة مدرجة في الصين 100 تريليون يوان للمرة الأولى، نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الطروحات.

وقالت ويني وو، كبيرة محللي الأسهم الصينية لدى بنك أوف أميركا، إن «التفاؤل بشأن الجغرافيا السياسية وتوجهات السياسة في بكين ساعد في خفض علاوة مخاطر الأسهم والحفاظ على شهية المخاطرة رغم ضعف الأساسيات الاقتصادية».

وكتبت في مذكرة للعملاء: «هناك آمال متجددة بشأن تدفقات التجزئة المحلية».

ويتوقع محللو يو بي إس (UBS) استمرار موجة الصعود المدفوعة بالسيولة على الأقل حتى سبتمبر، قائلين: «معظم المستثمرين يرون أن المخاطر السلبية في سوق الأسهم محدودة حالياً».

وقاد قطاع العناصر النادرة المكاسب يوم الاثنين، حيث قفز مؤشره بنسبة 5.3% ليسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021. كما صعد قطاع الذكاء الاصطناعي 4.8%، وارتفع قطاع تكنولوجيا المعلومات 2.9%.

وفي هونغ كونغ، تقدم مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.6% إلى 25,426.53 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021.

كما صعد مؤشر التكنولوجيا HSTECH بنسبة 2%، فيما قفز قطاع السيارات الكهربائية 3.2% مع ارتفاع أسهم عمالقة القطاع مثل BYD وNIO وXpeng بنسبة تراوحت بين 3.2% و 8%.

وأشارت مذكرة من غولدمان ساكس إلى أن صناديق الاستثمار طويلة الأجل أبدت اهتماماً متجدداً بالأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ، بينما واصلت صناديق التحوط شراء الأسهم الصينية بصافي أكبر وتيرة منذ سبعة أسابيع.

المصدر: سي ان ان