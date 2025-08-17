تقارير مصورة

بالفيديو | جيش الاحتلال يقتل طفلة أثناء تعبئتها الماء في جباليا

وثّقت مشاهد مصوّرة لحظة استهداف طفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع أطلقته مسيّرة إسرائيلية، أثناء محاولتها تعبئة المياه في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتُظهر اللقطات الطفلة وهي تتحرك قبل القصف، لتوثّق بعدها لحظة استشهادها إثر إصابتها المباشرة بالصاروخ.

وكشف “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، يوم الأحد، عن تفاصيل الجريمة، موضحًا أن جيش الاحتلال استهدف الطفلة “آمنة أشرف المفتي” (11 عامًا) بصاروخ مباشر أُطلق من مسيّرة، بينما كانت تعبئ المياه داخل ساحة مستشفى الشهيد كمال عدوان شمالي القطاع، وذلك بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال المرصد في بيان إن “الفيديو الذي تحقق منه فريقنا الميداني يظهر بوضوح أن الطفلة لم تكن تحمل أي سلاح ولم تُشكّل أي تهديد، إذ انحصر تحركها بمحاولة تعبئة المياه من ساحة المستشفى”. وأضاف أن “طبيعة المكان وهوية الضحية وأداة القتل الدقيقة تؤكّد أن قرار استهدافها اتُّخذ بوعي كامل، ما يجعل الجريمة جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأشار المرصد إلى أن هذا التوثيق المصوّر يُضاف إلى شهادات سابقة أكدت استهداف “محمد أبو حجاج” بالطريقة ذاتها، بعد أقل من ساعتين من مقتل الطفلة، أثناء محاولته جلب المياه من المكان نفسه.

كما لفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي قتل والدة الطفلة المفتي وشقيقها بتاريخ 17 مايو/أيار 2025 أثناء محاولتهما النزوح”، معتبرًا أن جريمة قتل الطفلة “آمنة” تندرج ضمن سياسة متعمدة لاستهداف الأطفال الفلسطينيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وكانت قناة “الجزيرة” قد نشرت الأحد المشاهد لأول مرة، موثّقة استهداف الطفلة بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية أثناء تعبئتها الماء في مخيم جباليا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والنزوح القسري. وقد خلّفت هذه الحرب حتى الآن 61 ألف شهيد و154 ألفًا و88 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن مجاعة أدت إلى وفاة 227 شخصًا، بينهم 103 أطفال.

