عربي وإقليمي

بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية وهجمات في نابلس والخليل

قالت منظمات حقوقية إن مستوطنين إسرائيليين استحدثوا بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية، وشرعوا بأعمال بنية تحتية فيها.

وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، أن “بؤرة استيطانية جديدة تم استحداثها قرب تجمع شكارة البدوي شرق بلدة دوما، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت أن أعمال حفر وتجريف نُفذت في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت الجمعة على بُعد 400 متر فقط من تجمع شكارة البدوي، شرق بلدة دوما.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن مستوطنين رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مستوطنة “شافي شمرون” على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما ألحق أضرارًا بعدد منها.

وفي مدينة الخليل، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المتاجر في البلدة القديمة على إغلاقها، وقيّد حركة السكان، بالتزامن مع اقتحام نفذه عشرات المستوطنين.

ويقتحم المستوطنون البلدة القديمة، يوم السبت من كل أسبوع، بمرافقة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث يتلقون شروحات دينية وتوراتية تزعم صلة اليهود ببعض المواقع فيها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيًا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 شخص، وفق معطيات فلسطينية.

وبحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال تموز/ يوليو الماضي 466 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين، وتهجير قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة فلسطينية.

وبدعم أمريكي، يواصل الكيان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل لكل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 61 ألفًا و897 شهيدًا، و155 ألفًا و660 مصابًا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 251 شخصًا، بينهم 108 أطفال.

المصدر: مواقع