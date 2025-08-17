عربي وإقليمي

القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2”.

وأكدت القوات أن العملية جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخوانهم في قطاع غزة، وردًا على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، ما أدى إلى هروع الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار.

وأضاف البيان أن ما يجري في غزة منذ ما يقارب العامين يعكس استهانة العدو بدماء الفلسطينيين واستهانته بدماء العرب والمسلمين، مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية والحصار والتجويع على مرأى ومسمع العالم أجمع، متسائلة عن مدى صمت وخذلان الأمة تجاه هذه الجرائم، وسائلة: هل هانت دماء الأطفال والنساء في غزة؟ وإلى متى سيستمر هذا الإجرام والظلم والعدوان؟

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله في أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.