تقارير مصورة

تظاهرات عالمية متجددة دعماً لغزة ورفضاً لحرب التجويع والإبادة

تتواصل حول العالم التظاهرات الداعمة لقطاع غزة والمطالبة بوقف حرب التجويع والإبادة التي يتعرض لها أكثر من مليونَي فلسطيني في ظلّ كارثة إنسانية متفاقمة.

ففي مدينة نيويورك، توحّد المتظاهرون خلف شعار “وقف الإبادة الجماعية”، ونزلوا إلى الشوارع تحت الأعلام الفلسطينية، مؤكدين رفضهم جرائم التجويع وقتل الأطفال في غزة.

أما في مدينة تورونتو الكندية، فقد دفعت مشاهد المجاعة السكان إلى تنظيم مسيرات حاشدة، طالبوا خلالها بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني جراء ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي العاصمة الهولندية أمستردام، تكرّر المشهد مع تظاهرات كبيرة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وشعارات الحرية للشعب الفلسطيني الذي يواجه أبشع أنواع القتل والتهجير.

مدينة مانشستر البريطانية شهدت بدورها احتجاجات دعت إلى طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما أقدم نشطاء فنلنديون على تحطيم زجاج مبنى شركة “Nammo” الداعمة للاحتلال، وطلاء أبوابها باللون الأحمر. وفي مدينة ويلنغتون الفنلندية رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، بينما شهدت العاصمة الألمانية برلين اعتقالات طالت عددًا من المشاركين في تظاهرة داعمة لغزة.

وفي المغرب، وجّه المتظاهرون في مدينة طنجة تحية إلى الصحافيين الفلسطينيين الشهداء خلال مسيرة حاشدة، فيما جدّد أهالي مدينة اللد في الداخل الفلسطيني المحتل دعمهم لأبناء غزة في ظل المأساة الإنسانية المستمرة.

تقرير: زينب عزير

المصدر: موقع المنار