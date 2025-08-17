عربي وإقليمي

المقاومة الفلسطينية تواصل التصدّي للاحتلال الإسرائيلي في غزة

نفّذت المقاومة الفلسطينية، السبت، هجمات نوعية ضد قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، مُوقعة المزيد من الخسائر في صفوفه.

وقالت كتائب القسّام في بيان لها إنها “استهدفت بقذائف الهاون موقع قيادة وسيطرة إسرائيليًا على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة”.

وفي بيان آخر، ذكرت الكتائب أنها “استهدفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع قيادة وسيطرة إسرائيليًا في محيط مجمّع المحاكم في خان يونس بقذائف الهاون”.

كما بثّت القسام صورًا لاستهداف جنود وآليات جيش العدو في محاور التوغّل شرق مدينة غزة.

وتُظهر المشاهد قنص مقاتلي القسام جنودًا إسرائيليين في شوارع المنطار، وبغداد، والمنصورة في حي الشجاعية. كما استهدف مقاتلو القسام آليات إسرائيلية متوغّلة في أحياء التفاح، والزيتون، والشجاعية بقذائف “الياسين 105”.

وتُظهر الصور أيضًا قصف القسام مواقع قيادة وسيطرة وتجمّعات للجيش الإسرائيلي شرق حي التفاح بقذائف الهاون.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس في بيان لها أن “مقاتليها قصفوا ظهر السبت بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وتأتي هذه العمليات مع تصعيد العدو عدوانه على حي الزيتون في مدينة غزة، استعدادًا لتنفيذ خطّته الرامية إلى احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام