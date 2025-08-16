لبنان

حرائق تجتاح مختلف المناطق في لبنان والدفاع المدني يرفع الجهوزية القصوى لمواجهة النيران

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة، أنها رفعت جهوزيتها القصوى منذ يوم أمس، بتوجيه من وزير الداخلية والبلديات وبإشراف المدير العام بالتكليف، لمواجهة سلسلة حرائق اندلعت في عدد من المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب.

وجاء في البيان أن أبرز هذه الحرائق اندلع صباح اليوم في محلة عين بو نجم – طريق باتر جزين، حيث تواصل الفرق جهودها حتى الساعة لإخماد حريق ضخم شبّ في أحراج شديدة الانحدار، ما صعّب مهمة العناصر في الوصول إلى بؤر النيران. الأمر استدعى الاستعانة بطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، بمشاركة مراكز الدفاع المدني في جزين، بكاسين، كفرجرة، نيحا وعماطور، التي تواصل العمل وسط ظروف ميدانية صعبة.

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني واجهت يوم أمس حريقاً هائلاً في أحراج بلدة بشعلة – قضاء البترون، امتد بسرعة مهدداً المنازل القريبة. وقد عززت المراكز طواقمها بالآليات والعناصر، فيما ساهمت وعورة التضاريس وبُعد مآخذ المياه في تعقيد عمليات الإخماد. وبعد ساعات طويلة من المواجهة، نجحت الفرق في منع تمدد النيران نحو بلدة دوما، بمؤازرة طوافة للجيش اللبناني التي استكملت عمليات التبريد ظهر اليوم.

وأضاف البيان أن الحرائق طالت عدة بلدات في محافظة جبل لبنان، ولا سيما في الشوف (دير القمر، حارة جندل، بقعاتا، بليبل، برجا وحي زاروت)، إضافة إلى حريق في منطقة الشربيني – جبيل. كما شهدت محافظة الشمال حرائق متفرقة في سير، بطرماز – مرمر، سقي طرابلس، كفرشلان، البياض، وبلدات أخرى بينها عرجز، بشنين ووادي هاب.

وفي محافظة عكار، اندلعت سلسلة من الحرائق في ببنين، برقايل، عيات/الدورة، تل عباس الغربي، الحميرة، بقرزلا، تل بيرة والقشلق، فيما لا تزال عمليات الإخماد مستمرة في الحيصة وبينو. كما أخمدت فرق الدفاع المدني حرائق في القبيات، ولا سيما في خط الغربي وخراب حياة.

أما في البقاع الغربي، فقد أخمدت الحرائق في بلدتي كامد اللوز ويحمر، إضافة إلى حريق في مكب نفايات في الصويري، فيما تمت السيطرة على حريق اندلع في أحراج برقا – بعلبك. وفي الجنوب، أخمدت الفرق حرائق في الصرفند وشيحين، بينما تعاملت مع حريقين في بلدة كفرملكي – صيدا.

وختمت المديرية بيانها بتجديد الدعوة إلى المواطنين للتقيد بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 70192693، مؤكدة أن الظروف المناخية الحالية وارتفاع درجات الحرارة تشكّل بيئة خصبة لاشتعال الحرائق وتفاقمها.

المصدر: الوكالة الوطنية