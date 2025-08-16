دولي

مقتل 20 مدنياً في غرب النيجر على يد “عصابات مسلحة”

قُتل عشرون مدنياً كانوا يستقلون شاحنة، يوم الخميس، برصاص “عصابات مسلحة” قرب منطقة كومابانغو المنجمية في غرب النيجر، حيث تشهد هذه المنطقة نشاطاً كثيفاً للجماعات المسلحة، وفق مصادر محلية السبت.

وتواجه النيجر، على غرار جارتَيها في منطقة الساحل، بوركينا فاسو ومالي، أعمال عنف متكررة منذ نحو عشر سنوات، لا سيما في المناطق الغربية.

وأفاد أحد السكان المحليين، طالباً عدم كشف هويته لأسباب أمنية، بأن الشاحنة كانت قادمة من السوق في بلدة مهنّا، حين اعترضتها “عصابات مسلحة” قرب منجم كومابانغو للذهب.

وقال المصدر إن المهاجمين “أنزلوا جميع الركاب ووضعوا 19 رجلاً على جانب واحد، من دون سبب، وألقوهم على الأرض وأمطروهم بالرصاص”، مضيفاً أن السائق قُتل أيضاً وأضرمت النيران في الشاحنة. وأضاف أن “سيدتين نجتا، فيما تمكن شخصان آخران من الفرار”.

وأكد حسن تورو، أحد سكان تيلابيري، كبرى مدن المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، أن “الإرهابيين ذبحوا تسعة عشر راكباً مثل الماشية، ولم يبقَ على قيد الحياة سوى امرأتين”.

وذكر موقع “نيجر سكوب” أن “نحو عشرين شخصاً قُتلوا” في الهجوم.

وقع الهجوم في منطقة تيلابيري، القريبة من بوركينا فاسو ومالي، في ما يُعرف بمنطقة المثلث الحدودي، حيث تنشط جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

المصدر: أ.ف.ب.