عربي وإقليمي

دعوات إلى اضراب عام في الكيان الإسرائيلي الأحد احتجاجاً على استمرار الحرب في غزة

تشهد مناطق عديدة في الأراضي المحتلة، الأحد، احتجاجات واسعة النطاق تنظمها عائلات قتلى الحرب وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، في إطار ما تصفه وسائل إعلام عبرية بـ”إضراب الشعب”، الذي يأتي ضمن ما يسمى “أسبوع الاحتجاجات”.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “واينت” العبري، السبت، تنطلق فعاليات ما يسمى “الإضراب الكبير من القاعدة إلى القمة”، بعد إعلان عشرات الشركات الخاصة، والمجالس المحلية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية، السماح لموظفيها بالمشاركة في النشاطات الاحتجاجية، وسط “موجة تأييد آخذة بالاتساع”، بحسب التقرير.

وأوضح المصدر أن الفعاليات ستستمر طوال اليوم، ابتداءً من الساعة 6:29 صباحًا، في إشارة إلى توقيت بدء عملية السابع من أكتوبر التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

كما من المقرر أن تعقد عائلات الرهائن والقتلى مؤتمرًا صحافيًا، إلى جانب تنظيم تظاهرات واعتصامات في عشرات المفترقات بمناطق مختلفة، إضافة إلى احتجاجات أمام منازل أعضاء الكنيست المنتمين للائتلاف الحكومي.

وفي السياق، كان رهائن إسرائيليون أفرج عنهم من غزة، وعائلات رهائن آخرين ما زالوا محتجزين، قد نظموا، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في “كفار أحيم” جنوبي الأراضي المحتلة.

وطالب المحتجون حكومة بنيامين نتنياهو والوزير كاتس بالانضمام إليهم ودعم التوصل إلى صفقة شاملة تقضي بالإفراج عن جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة.

المصدر: عرب 48