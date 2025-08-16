عربي وإقليمي

18 قتيلاً في حادث حافلة بالعاصمة الجزائرية

قُتل 18 شخصاً وأُصيب 23 آخرون، في حادث سقوط حافلة لنقل الركاب داخل مجرى وادي الحراش في العاصمة الجزائرية، مساء الجمعة.

ووقع الحادث عند الساعة 17:45، إثر انحراف الحافلة وسقوطها في مجرى الوادي، وفق بيان صادر عن «الحماية المدنية الجزائرية».

وأوضح البيان أنّ «المصابين تمّ إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي».

وأشارت «الحماية المدنية» إلى أنّ العملية استدعت «تسخير شاحنتي تدخل، و25 سيارة إسعاف، وأربعة زوارق، و15 غطاساً».

وفي وقت لاحق، أصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً أعلنت فيه أنّ «رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر إعلان حداد وطني لمدّة يوم واحد، وتنكيس الأعلام، تضامناً مع عائلات الضحايا».

المصدر: مواقع