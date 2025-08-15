لبنان

القومي دان تصريحات نتنياهو: مشروع “إسرائيل الكبرى” لن يمر ما دام في أمتنا من يقاوم ويضحي

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي، ب”أشد العبارات التصريحات العدوانية والوقحة التي أطلقها رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، والتي كشف فيها مجدداً عن أطماعه التوسعية في قلب أمتنا السورية وعالمنا العربي، تحت عنوان ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”.

وقال في بيان: “إن هذه التصريحات ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل المشروع الصهيوني القائم على اغتصاب الأرض وتشريد الشعب وطمس الهوية، وهي تؤكد أن العدو ماضٍ في استراتيجيته الاستيطانية والتهويدية، مستنداً إلى الدعم الغربي الكبير والتخاذل العربي الرسمي المعيب”.

وأكد الحزب أن “أرضنا القومية، من فلسطين إلى الجولان ولبنان وحتى كل شبر محتل من أمتنا، هي حق تاريخي مقدس، لن تلغيه تصريحات العدو ولا قرارات القوة، وأن مشروع “إسرائيل الكبرى” لن يمر ما دام في أمتنا من يقاوم ويضحي في سبيل الأرض والكرامة والسيادة” .

وأذ حذر الحزب السوري القومي الاجتماعي من خطورة هذه المخططات، دعا “أبناء أمتنا جميعاً إلى اليقظة ورص الصفوف، وتصعيد كل أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال، والتصدي بكل الوسائل المشروعة لمشاريعه الإجرامية”، كما دعا “جميع الاطياف في الشام ولبنان وفلسطين الى التصدي لتلك المحاولات بجميع الوسائل المتوفرة وأكد على بعض المراهنين لاستسلام المقاومة وتسليم سلاحها، ان يعوا تماما خطورة ما يقدمون عليه وما تشكل تبعاته من ضرب لوحدة المجتمع وتمرير لمشاريع العدو الذي يضعهم في خانته ويكون التاريخ قد لعنهم ووصفهم بالعملاء والخونة” .

هذا ولفت الحزب نظر وزير خارجية لبنان ووزير خارجية الادارة القائمة في سوريا، إلى أن “من واجباتهما ادانة تصريحات رئيس وزراء العدو على الأقل، وذلك في اطار الدفاع عن وحدة البلاد في وجه مخطّط التفتيت والاستيطان، أمّا الصمت فيعني الموافقة أم الوهن، وفي الاحتمالين هناك تفريط بالسيادة وتخلٍّ عن الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام