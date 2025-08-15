دولي

إنقاذ مهاجرين بعد إنقلاب قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوزا ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً

سجلت كاميرا مثبتة على جسد أحد رجال الإنقاذ التابعين لخفر السواحل الإيطالي محاولات إنقاذ المهاجرين الذين انقلب قاربهم يوم الأربعاء الفائت في المياه الدولية قبالة جزيرة لامبيدوزا.

ووفقا للناجين، فإن حوالي 95 مهاجرا غادروا ليبيا على متن قاربين. وعندما بدأ أحد القاربين بالغرق، نُقل جميع الركاب إلى القارب الآخر – المصنوع من الألياف الزجاجية – الذي انقلب بسبب الحمولة الزائدة.

وأعلن خفر السواحل الإيطالي عن مصرع 26 شخصا على الأقل وفقدان حوالي 12 آخرين إثر انقلاب القارب.

وكانت قد أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ الحزن إزاء غرق القارب.

وتشير التقارير إلى أن ركاب القارب يحملون جنسيات مصرية وسودانية وباكستانية وصومالية.

المصدر: يونيوز