الملايين يتدفّقون إلى كربلاء المقدّسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين(ع)

تُحيي مدينة كربلاء المقدّسة، يوم الجمعة، ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، بمشاركة ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العراق والعالم.

وتُعدّ زيارة الأربعين مناسبة استثنائية على صعيد العالم الإسلامي، إذ تتجاوز الأبعاد الدينية لتصبح حدثًا اجتماعيًا وثقافيًا يجمع المسلمين على قيم الوحدة والتلاحم، ويعكس الالتزام المستمر بنهج أهل البيت (عليهم السلام).

وشهدت محافظة كربلاء المقدسة توافدًا غير مسبوق لملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط أجواء روحانية تتجسّد فيها معاني الوفاء والولاء لنهج أهل البيت عليهم السلام.

واحتشدت جموع الزائرين في صحن الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، حيث اكتظت أروقة المرقدين الشريفين والمناطق المحيطة بهما بالمؤمنين الوافدين من كل حدب وصوب، سيرًا على الأقدام أو عبر وسائل النقل، لتجديد العهد على المضي في طريق الحق الذي خطّه سيد الشهداء بدمه الطاهر.

وعلى الطرق المؤدية إلى المدينة المقدسة، تواصلت مسيرات الزائرين المليونية بلا انقطاع، تخللتها مواكب الخدمة الحسينية التي سخّرت إمكاناتها كافة لتقديم الطعام والشراب وأماكن الاستراحة، فضلًا عن الرعاية الطبية والخدمات اللوجستية، في مشهد يعكس عمق الارتباط الروحي والوجداني بالإمام الحسين عليه السلام.

وفي الجانب الأمني، انتشرت القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها لتأمين مسيرة الزائرين وحمايتهم، فيما كثّفت وزارة النقل جهودها لضمان انسيابية حركة نقل الحشود المليونية من وإلى كربلاء.

المصدر: قناة المنار