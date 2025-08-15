عربي وإقليمي

قوى وفصائل فلسطينية في القاهرة: الأولوية لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار



أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، عقب اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة، أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وأوضح المجتمعون، في بيان ختامي، أن اللقاء الذي جمع عدداً من قادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ناقش التطورات السياسية والميدانية، وفي مقدمتها ما وصفوه بـ”حرب الإبادة والتجويع” التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، واستهدافه الممنهج للبنية التحتية والمرافق المدنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وأشاد البيان بصمود أهالي غزة ومقاومتهم، مؤكداً أن الفصائل لن تتوقف عن العمل لوقف العدوان، كما ثمن الجهود المصرية والقطرية في دعم القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات، والمشاركة في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار.

وحذّر المشاركون من مخططات إسرائيلية لإعادة احتلال القطاع أو تهجير سكانه، مؤكدين رفضهم لممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك التهجير الصامت، ومصادرة الأراضي، ومحاولات تقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً.

ودعا المجتمعون مصر إلى رعاية اجتماع وطني طارئ يضم جميع القوى الفلسطينية، بهدف التوافق على استراتيجية موحدة وبرنامج عملي لمواجهة الاحتلال واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدين أن مشروع “إسرائيل الكبرى” يمثل تهديداً للأمن القومي العربي ويتطلب موقفاً موحداً لإفشاله.

كما أشار البيان إلى العزلة الدولية المتزايدة للكيان الإسرائيلي، داعياً الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ومحاسبته على انتهاكاته.

واختتمت القوى والفصائل بيانها بالتأكيد على استمرار الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة، موجهة التحية لصموده وتمسكه بأرضه وحقوقه.

المصدر: مواقع