بيئة ومنوعات

حرارة الجو .. عادتان تأتيان بنتيجة عكسية ويُنصح بتركهما

قد يبدو الاستحمام بماء بارد وتناول مشروبات مثلجة أمرًا مغريًا، خاصةً في الأيام الحارة. لكن الخبراء ينصحون بتجنب ذلك، بحسب ما كتب موقع فوكوس الألماني. ومن يستحم بماء بارد أو يشرب شيئًا باردًا جدًا في الأيام الحارة سيتعرق أكثر بعد ذلك.

المشروبات المثلجة .. هل تُبرّد الجسم حقا؟

للتخفيف من الإحساس بحرارة الجو في الصيف، ينصح “فوكوس” من يُحب الماء البارد أو المشروبات التي تحتوي على الصودا أو الكولا باختيار مشروبات أكثر دفئًا، وينقل الموقع عن يان كريستوف ليفيوهان من مستشفى جامعة يينا بشرق ألمانيا قوله: “المشروبات الباردة والمثلجة تُسبب ضغطًا أكبر على الجسم من المشروبات الدافئة، حيث يتطلب الجسم طاقة كبيرة لتنظيم درجة حرارته”.

علاوة على ذلك فإن المشروبات الباردة قد تُسبب مشاكل في المعدة وشعورا بعدم الراحة. لذلك، “لا تتردد في تناول مشروب النعناع الدافئ، فهو أكثر انتعاشًا”.

الاستحمام بماء بارد قد يرفع حرارة الجسم

النصيحة الثانية هي الاستحمام بماء فاتر بدلًا من الاستحمام بماء بارد. فحتى لو بدت فكرة الاستحمام بالماء البارد جيدة، فإن الماء البارد يخفض درجة حرارة الجسم في البداية. ثم ترتفع درجة حرارته مرة أخرى، بحسب فوكوس.

ويوضح إنغو فروبوزه من الجامعة الرياضية الألمانية في مدينة كولونيا: “علاوة على ذلك، فإن الدورة الدموية قد تضعف إذا كان التبريد شديدًا جدًا”، ويضيف: “الاستحمام البارد مُرهق للجسم طبعا، وقد يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع حرارة الجسم”.

المصدر: dw.com