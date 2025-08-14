عربي وإقليمي

العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في الضفة المحتلة

شنّت قوات العدو الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة دهم واعتقال في قرى وبلدات عدة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية إنّه “في محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرق المدينة وبلدة عقابا شمالها، فيما داهمت بلدة سعير شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات وحرائق في منازل الأهالي جرّاء إطلاق قنابل الغاز”.

وتابعت المصادر أنّه “في نابلس، نفّذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات من عدة محاور، شملت حاجز بيت فوريك، ومحيط البلدة القديمة، وشارع الحسبة، ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة، إضافة إلى محيط المستشفى الوطني، حيث أطلقت قنابل الغاز، ما أدّى إلى اندلاع حرائق في محيطه”، وأضافت: “كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من شارع الجامعة، ونفّذت اقتحامًا لمخيم العين غرب المدينة، واعتقلت الشاب صهيب خالد، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة دخلت من حاجز الـ17”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “قوات الاحتلال داهمت مدينة قلقيلية واعتقلت الشاب يزن فيومي من حي كفر سابا، وشنّت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في المدينة”، وتابعت: “في محافظة سلفيت، اعتقلت الشاب أحمد عبد الكريم الديك خلال اقتحام بلدة كفر الديك غرب المحافظة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام