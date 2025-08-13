عربي وإقليمي

8 شهداء من عناصر تأمين المساعدات بنيران العدو الإسرائيلي شمال غرب غزة

استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح، مساء الأربعاء، إثر استهداف العدو الإسرائيلي لعناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “8 شهداء و5 إصابات وصلوا إلى مستشفى الشفاء، إثر استهداف طائرات الاحتلال لعناصر تأمين المساعدات شمال غربي مدينة غزة”.

ولفتت المصادر إلى أنه “تم التعرف على الشهداء وهم: إبراهيم ماجد أبو العمرين، نبيل بدوي البراوي، أمين عصام علي الخطيب، عصام محمد أبو شعيرة، عبد العزيز مصطفى أبو مليح، محمد إسماعيل ديب شمالي، سعاد فرج محمود سنان السلطان وشهيد آخر مجهول الهوية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام