عربي وإقليمي

أونروا: 40 ألف طفل قُتلوا أو أُصيبوا بالقصف الاسرائيلي في غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن أكثر من 40 ألف طفل في قطاع غزة قُتلوا أو أُصيبوا جراء القصف والضربات الجوية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف لازاريني في حديثه، الأربعاء، أن “ما لا يقل عن 100 طفل تُوفوا بسبب سوء التغذية والجوع، في ظل الحصار المتواصل على القطاع”. وأوضح أن “ما لا يقل عن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بلا مرافق أو منفصلين عن عائلاتهم”، لافتًا إلى أن “نحو مليون طفل يعانون من صدمات نفسية شديدة وغير قادرين على الدراسة”.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب العدو الإسرائيلي، بدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، وقد خلفت هذه الإبادة أكثر من 215 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام