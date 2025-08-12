عربي وإقليمي

سرايا القدس: تدمير آلية عسكرية صهيونية في خانيونس جنوب غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، مساء الثلاثاء، عن استهداف آلية عسكرية صهيونية خلال توغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان لها إن “مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة من نوع (ثاقب) شديدة الانفجار، أثناء مرور الآلية في شارع الأرنب بمنطقة الكتيبة وسط مدينة خانيونس”، مؤكدة أن “التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل مباشر”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، ردًا على جرائمه ومجازره المتواصلة في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم