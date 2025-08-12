عربي وإقليمي

كتائب القسام: نفذنا 5 عمليات شرق غزة خلال تموز الماضي

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الثلاثاء، عن عدة عمليات نفذتها خلال شهر تموز/يوليو الماضي، ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات العدو المتوغلة في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن “مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا للاحتلال بقذيفة من نوع الياسين 105 داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة”.

وأضافت أنها “استهدفت منزلًا تحصّن بداخله عدد من جنود الاحتلال بثلاث قذائف مضادة للأفراد، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، وذلك في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية”.

وأكدت الكتائب أن “مجاهديها قنصوا ثلاثة جنود للاحتلال، وأوقعوهم بين قتيل وجريح داخل بيارة الحاج عادل”، وتابعت: “مجاهدونا قصفوا موقع قيادة وسيطرة للعدو في شارع المنصورة شرق الشجاعية، بالأسلحة الرشاشة، وقذيفة مضادة للأفراد، وصاروخ من نوع رجوم”.

وأشارت الكتائب إلى أنها “استهدفت دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بقذائف التاندوم والياسين 105، وذلك في شارع المنصورة شرق الشجاعية”.

ولفتت إلى أن “العمليات المعلَن عنها كُشف عنها بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال”، مؤكدة أن “عمليات تفجير الدبابة، واستهداف المنزل، وقنص الجنود، نُفذت خلال أيام 4، 5، 9، 16 و25 من تموز الماضي، على التوالي”.

ويوم الاثنين، كانت كتائب القسام قد استهدفت موقع قيادة وسيطرة لقوات العدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح، باستخدام منظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

المصدر: فلسطين اليوم