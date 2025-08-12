عربي وإقليمي

قائد أركان جيش العدو الإسرائيلي: عائلة نتنياهو قررت التخلّص مني

قال قائد أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير إن عائلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قررت التخلّص منه، وذلك على خلفية معارضته قرار احتلال ما تبقّى من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن زامير، خلال لقائه الثلاثاء مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي من هيئة الأركان والمتقاعدين، قوله: “عائلة نتنياهو قررت الإطاحة بي بسبب رفضي خطة احتلال غزة”، مضيفًا أن “المحيطين بنتنياهو معنيّون بإنهاء مهامي، وأن الضغوط الممارسة عليّ ناتجة من موقفي الرافض للخطة”.

وتأتي تصريحات زامير بعد رفض وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، سلسلة التعيينات التي صادق عليها زامير مؤخرًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر شارك في اللقاء قوله إن “زامير يدرك تمامًا ما يجري من حوله، ولا ينوي تسليم الجيش لنتنياهو وكاتس”، مضيفًا أن “رئيس الأركان يعتقد أن عائلة نتنياهو تسعى للتعامل معه كما تعاملت مع سلفه، هرتسي هليفي”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام