غزة | شهداء بقصف منازل المواطنين… واستهداف متواصل لمنتظري المساعدات

في اليوم الـ676 من حرب الإبادة على غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي، وفاة طفل متأثراً بسوء تغذية ناجم عن التجويع الإسرائيلي الممنهج وغياب العلاج والحصار المرافق للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو منذ 22 شهراً. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع تسجيل 5 وفيات بينها طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

وعن آخر التطورات، معنا مراسل المنار في القطاع ناصر الشرقاوي.

هذا ووثقت مصادر في مستشفيات القطاع اليوم الثلاثاء، 45 شهيداً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، من بينهم 6 من طالبي المساعدات.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء منازل في مدينة غزة، إذ استشهد 4 فلسطينيين وأصيب اثنان بقصف صهيوني استهدف منزلاً لعائلة الحصري في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. كذلك، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية على شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي المدينة.

#شاهد | مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال طفلة من تحت ركام منزل عائلة النديم الذي قصفه الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة



لمتابعة الفيديو عبر الرابط التالي 🔻https://t.co/GiQV91J1PM pic.twitter.com/M3Fe9tzMs5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 12, 2025

كما استشهد 4 فلسطينيين وفُقد آخرون في قصف إسرائيل منزلا لعائلة النديم في شارع النديم بحي الزيتون.

وفي جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطيني وفُقد آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة سلمي غرب الكلية الجامعية.

وتصاعد القصف في الآونة الأخيرة على أحياء بغزة مثل الزيتون والتفاح، في وقت تتحدث فيه الحكومة الإسرائيلية عن عملية عسكرية قادمة لاجتياح مدينة غزة بالكامل.

وفي جنوب القطاع استشهد 5 فلسطينيين -بينهم أب وأم وطفلاهما- وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حارة المجايدة بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأفاد مستشفى العودة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأ العدو منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 1807 شهداء و13 ألفا و21 مصابا جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار يوميا على منتظري المساعدات، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يرتكب العدو بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ودمار واسع في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: مواقع إخبارية