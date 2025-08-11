عربي وإقليمي

استشهاد طفل فلسطيني في خانيونس بغزة نتيجة حرب التجويع الإسرائيلية

استُشهد الطفل الفلسطيني محمد زكريا خضر (5 أعوام)، مساء الإثنين، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة التجويع الحاد وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق والعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بـ”استشهاد الطفل خضر في مجمّع ناصر الطبي بخانيونس، بعد معاناة مع سوء تغذية حاد جدًا وإعاقة حركية”.

وتُعد حالة الطفل خضر واحدة من الحالات المتكررة التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، إثر الحصار المتواصل.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينما ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 222 شهيدًا، بينهم 101 طفل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام