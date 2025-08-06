عربي وإقليمي

عراقجي: المحاولات الهادفة لنزع سلاح حزب الله ليست أمرا جديدا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “المحاولات الهادفة إلى نزع سلاح حزب الله ليست أمرًا جديدًا”.

وأوضح عراقجي في حديث له مساء الأربعاء أن “البعض عاد مؤخرًا لمحاولة الدفع بهذا المسار مجددًا، استنادًا إلى تصور خاطئ بأن حزب الله بات ضعيفًا”، مؤكدًا أن “هذه المحاولات لم تتوقف رغم فشلها سابقًا”.

وشدد عراقجي على أن “الموقف الحازم لقائد حزب الله، والبيان القوي الذي صدر، أظهرا أن هذا التيار سيصمد في وجه الضغوط ولن يتراجع”، مؤكدًا أن التيار المقاوم في لبنان اليوم في ذروة قوّته .

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن “حزب الله، وبناءً على المعلومات المتوفّرة، قام بترميم الأضرار التي خلّفتها الحرب الأخيرة، وأعاد تنظيم صفوفه، ونشر قواته، واستبدل قادته”، مؤكدًا أن “هذا التنظيم يمتلك القدرة اللازمة للدفاع عن نفسه”.

وشدد عراقجي على أن “القرار النهائي بشأن الخطوات القادمة يعود لحزب الله نفسه”، مؤكدًا أن “إيران، بوصفها جهة داعمة، تواصل دعمه دون أن تتدخل في قراراته”.

المصدر: قناة المنار