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استشهاد طفلة فلسطينية نتيجة سوء التغذية في بيت حانون شمال غزة

استُشهدت طفلة فلسطينية، مساء الأربعاء، في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، نتيجة التجويع الحاد وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق والعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بـ”استشهاد الطفلة ألما جهاد ناصر، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، نتيجة النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية، في واحدة من الحالات المتكررة التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أطفال غزة تحت الحصار”.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، خمس حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة الناتجة عن سوء التغذية، وتحولت أجساد عدد من الأطفال إلى هياكل عظمية، كما ارتفعت حالات الإغماء في صفوف الغزّيين مع استفحال الجوع وشحّ الغذاء.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام