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الأونروا: لا يمكن لـ”إسرائيل” الاستمرار في قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم جلب الطعام في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الأربعاء، إنّه “لا يمكن أن تستمر إسرائيل في قتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم في غزة”.

وأضافت “الأونروا” أن “الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، واليوم، الفلسطينيون يتضورون جوعًا ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم”.

وشددت “الأونروا” على أنه “لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط”، وأكدت على “ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم”.

يُذكر أن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعمٍ غربي أميركي، وتخاذلٍ من بعض الدول العربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام