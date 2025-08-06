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حماس: قرار إبعاد مفتي القدس عن المسجد الأقصى إجراء احتلالي تعسفي

قالت حركة حماس إن “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى، هو إجراء احتلالي تعسفي”.

وأضافت الحركة في بيان لها يوم الأربعاء أن “هذا القرار يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض السيطرة على المسجد الأقصى، عبر التضييقات والانتهاكات المستمرة، واستهداف أئمة وخطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد”.

وطالبت حماس “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة التحرّك العاجل ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدّمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرّض لحملة تهويد مسعورة من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتطرفين”.

وقد قرّرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إبعاد “المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية” الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام