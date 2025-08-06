لبنان

وزارة الزراعة: التعدي على الثروة الحرجية جريمة بيئية يعاقب عليها القانون

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها يوم الأربعاء أن “مصلحة الزراعة في عكّار، وبناءً على شكوى واردة من مواطنين، قامت بالكشف على أحد مواقع الأحراج في بلدة حرّار، حيث تبيّن وجود أعمال قطع غير قانونية للأشجار”.

ولفت البيان إلى أن “فريقًا من دائرة التنمية الريفية توجّه إلى الموقع المعني، حيث أجرى كشفًا ميدانيًا دقيقًا أسفر عن ضبط كمية من الحطب المقطوع، بالإضافة إلى مصادرة مناشير ومعدات مستخدمة في عمليات القطع الجائر”، وتابع: “تمّ على الفور تنظيم محضر ضبط قانوني بالواقعة، على أن تُتابَع القضية مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين”.

وأكدت الوزارة على “أهمية التزام المواطنين بالقوانين والأنظمة المرعية”، وشدّدت على أنّ “أيّ تعدٍّ على الثروة الحرجية يُشكّل جريمة بيئية يُعاقب عليها القانون ولن يتم التساهل في مواجهتها”، ودعت إلى “التعاون مع الأجهزة الرسمية عبر التبليغ عن أي مخالفات، حفاظًا على الغابات والأحراج التي تُعدّ رئة لبنان الطبيعية وأحد أهم ثرواته الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام