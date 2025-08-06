الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
   بيروت 18:28
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    في ظل صمت رسمي.. الاحتلال يواصل اعتداءاته على الجنوب ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار

    وبينما لا تزال الدولة اللبنانية مطالبة بأن تقوم بما عليها لمنع العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، ممعنًا في خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

    وفي هذا السياق، أفاد مراسلنا في الجنوب بأن طائرة مسيّرة معادية استهدفت دراجةً نارية داخل مرأب أحد المنازل في بلدة تولين، ما أدى إلى استشهاد الفتى عباس مرعي عوالا، وإصابة مواطن آخر بجروح.

    وفي الأثناء، ألقت طائرة مُحلِّقة معادية قنبلةً صوتية على بلدة يارون، كما أقدمت طائرة أخرى على إلقاء قنبلتين على حفّارة في مدينة الخيام، تزامنًا مع استهداف مدفعية العدو أطراف بلدة شبعا بخمس عشرة قذيفة.

    المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الجنوب هاشم السيد حسن.

    المصدر: موقع المنار