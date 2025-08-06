اقتصاد

بدء تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على البرازيل

بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو.

وبموجب ذلك، ارتفعت التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 50%، رغم أن الحزمة الجديدة تشمل إعفاءات كبيرة لمنتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما يسهم في تخفيف أثر هذه الرسوم.

وفي حين أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات سابقة أن الرسوم الجديدة ستؤثر على نحو 36% فقط من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة، أشار محللون إلى أنها ستطول منتجات رئيسية مثل القهوة، ولحم البقر، والسكر.

رسوم جمركية جديدة على البرازيل

وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً بفرض الرسوم الجمركية الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين هناك بسبب ما وصفته بـ«التهم الجنائية غير المبررة» الموجهة إلى بولسونارو، في إشارة إلى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، يوم الاثنين، بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، لانتهاكه قراراً يمنعه من نشر أي تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته.

ويُتّهم الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة.

إجراءات البرازيل غير العادية

وأشار البيت الأبيض كذلك إلى «السياسات والإجراءات غير العادية والاستثنائية التي تتبعها البرازيل، والتي تضر بالشركات الأميركية، وحرية التعبير للمواطنين الأميركيين، والسياسة الخارجية، والاقتصاد الأميركي»، معتبراً أن السياسات الحالية للحكومة البرازيلية تشكل تهديداً لاقتصاد الولايات المتحدة، وأمنها القومي، وسياستها الخارجية.

وتعهّد الرئيس البرازيلي بالدفاع عن «سيادة» بلاده، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب عقوبات على القاضي في المحكمة العليا، ألكسندر دي مورايس.

على الرغم من ذلك، لفت خبراء إلى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة، وأشارت فالنتينا صادر، الخبيرة في الشؤون البرازيلية في المجلس الأطلسي، إلى وجود نحو 700 إعفاء من التعرفات الجمركية، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

تعزيز أسواق الصادرات

وقالت الخبيرة فالنتينا صادر، في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً: «التعريفات ليست جيدة، لكن كان من المتوقع أن تكون أسوأ»، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي من «تحمّل الرسوم» الأميركية الجديدة.

وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «يبدو أن الحكومة تدرس تقديم دعم لبعض القطاعات الأكثر تضرراً من التعريفات الجديدة، وقد نشهد أيضاً تحركاً من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها».

وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لرفع التعريفات على عشرات الاقتصادات العالمية، من الاتحاد الأوروبي إلى تايوان، ضمن استمرار الرئيس ترامب في حربه التجارية ومساعيه لإعادة رسم خريطة التجارة الدولية.

ولا يُتوقع أن تهدأ التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل قريباً، خصوصاً بعد القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.

المصدر: سي ان ان