لبنان

الأمن الداخلي: تدابير سير في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها، يوم الثلاثاء، عن سلسلة من تدابير السير لمدة أربعة أيام في مدينة صيدا، جنوب لبنان، بمناسبة إقامة مهرجان.

وقال البيان إنه “بتواريخ 6، 7، 8، و9-08-2025، سيُقام مهرجان في مدينة صيدا، بالقرب من ميناء الصيادين (رصيف المرفأ القديم)، اعتبارًا من الساعة 18:00 وحتى الانتهاء من كل يوم”.

وتابع البيان “لذلك، واعتبارًا من الساعة 08:00 صباح يوم الأربعاء 06-08-2025 وحتى صباح الأحد 10-08-2025، يُمنع وقوف السيارات على المسلك الغربي الممتد من جامع الزعتري وصولًا إلى مدخل مرفأ صيدا (مدخل الأمن العام)”.

وأضاف البيان “يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام