لبنان

طائرات استطلاع إسرائيلية تواصل خروقاتها جنوب لبنان والطيران المسيّر يلقي قنابل في كفرشوبا وميس الجبل

واصلت طائرات الاستطلاع التابعة للكيان الإسرائيلي خروقاتها اليومية للأجواء اللبنانية، في انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولقرارات مجلس الأمن، لا سيّما القرار 1701.

وأفاد مراسلنا في الجنوب بأن طائرة مسيّرة معادية ألقت قنبلة على طائرة استطلاع إسرائيلية كانت قد سقطت سابقًا في بلدة كفرشوبا.

وفي بلدة ميس الجبل، أقدمت طائرة مسيّرة على إلقاء قنبلتين صوتيتين، الأولى قرب حفّارة تعمل على إزالة الردميات في حي الكساير، والثانية في أجواء منطقة “كروم الشراقي”، في خطوة تُعد خرقًا جديدًا لسيادة الدولة اللبنانية.

حصيلة رسمية للخروقات الصهيونية منذ إعلان وقف إطلاق النار

وفي السياق، أحصت الجهات الرسمية اللبنانية منذ إعلان وقف إطلاق النار مع لبنان فجر 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى صباح 5 آب/أغسطس 2025، ما مجموعه:

1918 خرقًا بريًا

2203 خروقات جوية

126 خرقًا بحريًا

ليبلغ مجموع الانتهاكات 4247 خرقًا وعدوانًا خلال هذه الفترة. كما أسفرت الاعتداءات الصهيونية عن استشهاد 230 مواطنًا، وإصابة 477 آخرين بجروح متفاوتة.

الحصيلة الرسمية للخروقات الصهيونية منذ اعلان وقف اطلاق النار مع لبنان pic.twitter.com/S5LLwvSoLL — قناة المنار (@TVManar1) August 5, 2025

المصدر: موقع المنار