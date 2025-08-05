تكنولوجيا

تسريب محادثات «تشات جي بي تي» عبر غوغل.. وأوبن إيه آي تتحرك لوقف الكارثة

في خطوة مفاجئة كشفت عن ثغرة في خصوصية المستخدمين، بدأت نتائج محرك البحث غوغل بإظهار آلاف المحادثات الشخصية التي تم إنشاؤها عبر «تشات جي بي تي»، ما أثار موجة من القلق بشأن أمن البيانات.

شركة أوبن إيه آي OpenAI المالكة للتطبيق سارعت إلى احتواء الموقف بإزالة ميزة كانت تتيح للمحادثات المشتركة الظهور في نتائج البحث، بعد أن تبين أن بعض هذه الدردشات تتضمن معلومات حساسة، مثل السير الذاتية والأسماء والملاحظات العاطفية، بل وحتى محتوى متعلق بالعمل السري.

وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على حذف جميع الروابط المفهرسة، وتعيد النظر في آليات المشاركة لحماية خصوصية المستخدمين.

وعندما قام المستخدمون بمشاركة محادثة «تشات جي بي» باستخدام زر «المشاركة» المدمج في المنصة، تم منحهم خيار جعل الدردشة مرئية في محركات البحث.

وتسببت هذه الميزة، التي تم تقديمها بهدوء في وقت سابق من هذا العام، في إثارة القلق بعد ظهور آلاف الدردشات الشخصية في نتائج البحث.

وكانت شركة «Fast Company» أول من أبلغ عن هذه المشكلة، حيث عثرت على أكثر من 4500 رابط «تشات جي بي تي» مشترك مفهرس بواسطة غوغل، ويحتوي بعضها على معلومات شخصية قابلة للتعريف مثل الأسماء والسير الذاتية والانعكاسات العاطفية ومحتوى العمل السري.

أوبن إيه آي تزيل ميزة اكتشاف المحادثات

وقال شركة أوبن إيه آي، في بيان لها «أزلنا مؤخراً ميزة من تشات جي بي تي، كانت تتيح للمستخدمين جعل محادثاتهم قابلة للاكتشاف بواسطة محركات البحث، مثل غوغل، كانت هذه تجربة قصيرة الأمد لمساعدة المستخدمين على اكتشاف محادثات مفيدة».

وأضافت «تطلبت هذه الميزة من المستخدمين الاشتراك، أولًا باختيار محادثة لمشاركتها، ثم النقر على مربع اختيار لمشاركتها مع محركات البحث، في النهاية، نعتقد أن هذه الميزة أتاحت فرصاً كثيرةً للمستخدمين لمشاركة معلوماتٍ لم يقصدوها عن طريق الخطأ، لذا سنزيل هذا الخيار، كما نعمل على إزالة المحتوى المُفهرس من محركات البحث ذات الصلة، سيُطبق هذا التغيير على جميع المستخدمين».

وتابعت «إن الأمان والخصوصية أمران في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وسنواصل العمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التكامل بينهما في منتجاتنا وميزاتنا».

المصدر: سي ان ان