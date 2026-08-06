إعلام العدو يقرّ بصعوبة تحديد قتلى جيشه بعد انفجار مجدل زون ويكشف عن تحقيقات بالحادثة

أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن جيش الاحتلال يواصل التحقيق في الانفجار الذي وقع في بلدة مجدل زون جنوب لبنان، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته، وسط حديث عن صعوبة تحديد هويات القتلى بسبب شدة الانفجار.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن قوة الانفجار في مجدل زون تسببت بأضرار كبيرة، ما أدى إلى استغراق وقت طويل في عملية التعرف على هوية قتلى الجيش الصهيوني.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال يجري تحقيقاً معمقاً في ملابسات الحادثة، مشيرةً إلى أن التحقيق سيركّز على توقيت زرع العبوة، وما إذا كان ذلك قد تم قبل أو بعد وقف إطلاق النار.

المصدر: صحيفة يديعوت أحرنوت