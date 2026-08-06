الخميس   
   06 08 2026   
   22 صفر 1448   
   بيروت 10:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    إعلام العدو يقرّ بصعوبة تحديد قتلى جيشه بعد انفجار مجدل زون ويكشف عن تحقيقات بالحادثة

      أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن جيش الاحتلال يواصل التحقيق في الانفجار الذي وقع في بلدة مجدل زون جنوب لبنان، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته، وسط حديث عن صعوبة تحديد هويات القتلى بسبب شدة الانفجار.

      وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية إن قوة الانفجار في مجدل زون تسببت بأضرار كبيرة، ما أدى إلى استغراق وقت طويل في عملية التعرف على هوية قتلى الجيش الصهيوني.

      بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال يجري تحقيقاً معمقاً في ملابسات الحادثة، مشيرةً إلى أن التحقيق سيركّز على توقيت زرع العبوة، وما إذا كان ذلك قد تم قبل أو بعد وقف إطلاق النار.

      المصدر: صحيفة يديعوت أحرنوت

      مواضيع ذات صلة

      العدو الصهيوني يصعّد عدوانه على قضاء صور… غارات على البرج الشمالي والمنصوري وإصابة أربعة مواطنين

      العدو الصهيوني يصعّد عدوانه على قضاء صور… غارات على البرج الشمالي والمنصوري وإصابة أربعة مواطنين

      اعلام العدو: انفجار عبوة ناسفة بقوة “إسرائيلية” في مجدل زون ونقل عدد من الإصابات

      اعلام العدو: انفجار عبوة ناسفة بقوة “إسرائيلية” في مجدل زون ونقل عدد من الإصابات

      غارات الاحتلال تدمر مستودع أدوية قرب مستشفى شهداء الأقصى وتلحق أضراراً بخيام النازحين في دير البلح

      غارات الاحتلال تدمر مستودع أدوية قرب مستشفى شهداء الأقصى وتلحق أضراراً بخيام النازحين في دير البلح